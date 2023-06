Uma das lendas mais populares é a do "Holandês Voador". No século XVII, Hendrick van der Decken navegava das Índias para Amsterdã com valiosa carga de especiarias e sedas. Perto do Cabo da Boa Esperança, a tripulação pediu que ele voltasse para evitar uma tormenta. Mas o capitão avançou e o navio afundou.