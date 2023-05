Apaixonado por cães, homem encomenda fantasia e decide viver como cachorro

“Desde criança, usei a fantasia como forma de lidar com uma dura realidade. Só queria parecer com todas aquelas coisas que me faziam feliz. Tudo começou com tintura de cabelo em cores chamativas, depois lentes de contato malucas, depois maquiagem ... mas eu queria mais. As coisas evoluíram para o que sou hoje”, contou, ao "Daily Star".