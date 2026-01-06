Joildo Santos Reassentamento da favela do moinho completa 800 mudanças

O programa de reassentamento da Favela do Moinho, localizada em São Paulo, atingiu um marco importante ao completar mais de 800 mudanças de famílias para novas moradias. O projeto, que está em sua fase final, representa uma das maiores operações de realocação habitacional da capital paulista.

Fase final do programa habitacional

Segundo informações da Agência SP, o reassentamento da comunidade está próximo de sua conclusão, com centenas de famílias já transferidas para suas novas residências. A Favela do Moinho, que se tornou um dos símbolos das ocupações urbanas em São Paulo, vem passando por transformações significativas através deste programa habitacional.

As mais de 800 mudanças realizadas demonstram o alcance do projeto, que busca proporcionar melhores condições de moradia para as famílias que viviam na área. O processo de reassentamento envolve não apenas a mudança física das famílias, mas também todo um trabalho de acompanhamento social e adaptação às novas condições habitacionais.

A fase final do programa marca um momento crucial para a comunidade, que vê concretizada a possibilidade de acesso à moradia digna. O projeto representa um exemplo de política pública habitacional voltada para populações em situação de vulnerabilidade social.