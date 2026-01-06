Joildo Santos Programa Periferia Viva: 16 novos postos até abril de 2025

Programa Periferia Viva Ganha Força com 16 Novos Postos

O governo anunciou a inauguração de mais 16 postos territoriais do programa Periferia Viva até abril de 2025. A expansão representa um investimento significativo no atendimento às comunidades periféricas, ampliando o acesso a serviços públicos essenciais.

Cronograma de Implementação

Segundo informações oficiais, os 16 novos postos territoriais serão inaugurados gradualmente até o mês de abril. Esta expansão faz parte da estratégia do programa Periferia Viva de descentralizar o atendimento e aproximar os serviços públicos das comunidades que mais necessitam.

Impacto nas Comunidades

Os postos territoriais funcionam como pontos de referência para o atendimento às demandas locais, oferecendo serviços integrados e facilitando o acesso da população periférica aos programas governamentais. A iniciativa busca reduzir as distâncias entre o poder público e as comunidades.

O programa Periferia Viva tem se consolidado como uma importante ferramenta de inclusão social, promovendo o desenvolvimento territorial através da implementação de políticas públicas específicas para as necessidades das periferias brasileiras.