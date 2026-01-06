Joildo Santos Governo anuncia 16 novos postos do Periferia Viva até abril

Expansão do Programa Periferia Viva

O governo de São Paulo anunciou a inauguração de mais 16 postos territoriais do programa Periferia Viva até o mês de abril. Esta expansão representa um significativo fortalecimento das políticas públicas voltadas para as periferias do estado paulista.

Ampliação do Atendimento Territorial

Com a instalação desses 16 novos postos territoriais, o programa Periferia Viva amplia sua capilaridade, levando serviços e oportunidades diretamente às comunidades periféricas. O prazo estabelecido para abril demonstra o compromisso do governo em acelerar a implementação dessas unidades de atendimento.

Fortalecimento das Periferias

O programa Periferia Viva tem como objetivo central fortalecer as comunidades periféricas através da oferta de serviços públicos, programas sociais e oportunidades de desenvolvimento local. A inauguração de 16 novos postos representa uma expansão considerável da rede de atendimento.

Esta ampliação territorial do programa demonstra o reconhecimento da importância das periferias como espaços de potencial e desenvolvimento, merecendo investimento público adequado para o atendimento de suas necessidades específicas e o fortalecimento de suas capacidades locais.