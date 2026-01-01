Joildo Santos UFPI expande impacto social através da cultura e extensão

Foto: Charlotte May (Pexels)

UFPI promove transformação social através da cultura e extensão

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) tem se destacado pelo desenvolvimento de iniciativas que fortalecem o pertencimento da comunidade acadêmica e ampliam seu impacto na transformação social do estado. Os projetos de cultura e extensão universitária tornaram-se pontes essenciais entre o conhecimento acadêmico e as demandas das comunidades locais.

Fortalecimento dos vínculos comunitários

As ações de extensão da UFPI demonstram como a universidade pública pode exercer seu papel social de forma efetiva, criando conexões genuínas com as comunidades do Piauí. Estes projetos não apenas levam conhecimento às comunidades, mas também aprendem com os saberes populares, estabelecendo um diálogo horizontal e enriquecedor.

A participação ativa dos estudantes nestes projetos proporciona formação integral, combinando conhecimento teórico com experiência prática e sensibilidade social. Esta abordagem contribui para formar profissionais mais conscientes de seu papel na sociedade e comprometidos com o desenvolvimento regional.

Impacto cultural e educacional no Piauí

Os projetos culturais desenvolvidos pela universidade têm contribuído significativamente para a preservação e promoção da cultura piauiense. Através de pesquisas, documentação e difusão das manifestações culturais locais, a UFPI desempenha papel fundamental na manutenção da identidade cultural do estado.

A extensão universitária também tem proporcionado acesso à educação e capacitação para comunidades que tradicionalmente enfrentam dificuldades de acesso ao ensino superior. Cursos, oficinas e projetos educacionais chegam aos territórios, democratizando o conhecimento e criando oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Esta abordagem integrada entre ensino, pesquisa e extensão fortalece a UFPI como instituição comprometida com a transformação social, estabelecendo um modelo de universidade verdadeiramente conectada com as necessidades e potencialidades de seu estado.