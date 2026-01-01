Joildo Santos UFPI: Cultura e extensão transformam comunidades no Piauí

Foto: Zen Chung (Pexels)

Educação Como Motor de Transformação Social

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) tem se destacado como protagonista na promoção de mudanças significativas nas comunidades do estado através de seus projetos de cultura e extensão. Em 2025, a instituição reforçou seu compromisso com a transformação social, desenvolvendo iniciativas que vão muito além dos muros acadêmicos.

Fortalecendo o Pertencimento Comunitário

Os projetos desenvolvidos pela UFPI têm como foco principal fortalecer os laços das comunidades com suas identidades culturais e tradições locais. Através de oficinas, workshops e atividades participativas, a universidade tem conseguido resgatar e valorizar saberes tradicionais, promovendo o orgulho e o pertencimento entre os moradores.

Extensão Universitária com Impacto Real

A extensão universitária da UFPI vai além da teoria, implementando ações concretas que geram impacto direto na vida das pessoas. Projetos nas áreas de saúde, educação, tecnologia social e desenvolvimento comunitário têm beneficiado milhares de famílias piauienses, especialmente em regiões mais vulneráveis.

Cultura Como Ferramenta de Desenvolvimento

Reconhecendo a cultura como elemento fundamental para o desenvolvimento humano, a UFPI tem investido em projetos que valorizam as manifestações culturais locais. Festivais, mostras artísticas e grupos de cultura popular recebem apoio técnico e estrutural da universidade, fortalecendo a economia criativa e gerando oportunidades de renda para os participantes.

Resultados Que Inspiram

Os resultados alcançados pelos projetos da UFPI demonstram como a universidade pública pode ser um agente transformador efetivo. O modelo desenvolvido no Piauí serve de inspiração para outras instituições de ensino superior que desejam ampliar seu impacto social e seu compromisso com as comunidades locais.