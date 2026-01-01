Joildo Santos Na Suíça, os bairros mais pobres parecem favelas, mas têm IDH altíssimo

Ao longo de 2025, vídeos gravados em bairros populares de Basileia, na Suíça, viralizaram ao rotular essas áreas como “favelas” europeias, exibindo prédios simples, grafites nas fachadas e ruas cheias de crianças, imigrantes e comércio de bairro.

No dia 30 de dezembro de 2025, dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD confirmam que mesmo nesses bairros considerados pobres a Suíça opera com IDH altíssimo, aluguel subsidiado, segurança exemplar e acesso a serviços que superam os de parte da classe média em capitais brasileiras.

À primeira vista, vídeos publicados em 2025 mostram prédios simples, fachadas com grafites e ruas movimentadas, o que leva muitos brasileiros a enxergar ali uma espécie de favela na Suíça.

A estética urbana foge do cartão-postal alpino, com edifícios de linhas retas, quintais reduzidos e maior concentração de pessoas por quarteirão.