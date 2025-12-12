Redação Espaço do Povo Vereador propõe fundo municipal para enterrar fiação elétrica em São Paulo

O vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil) apresentou projeto que cria um fundo municipal para financiar os projetos de enterramento da rede elétrica no município. A iniciativa surge em meio a um novo apagão causado pela passagem de um ciclone extratropical pelo estado, que derrubou árvores sobre a fiação elétrica, gerando dificuldade para o restabelecimento de energia.

O vereador explica que esse projeto está relacionado a outra proposta de sua autoria, que autoriza a prefeitura a efetuar concessão para o enterramento de cabos elétricos, telefônicos e de telecomunicações. O texto já foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal.

Segundo Rubinho, um projeto cria o instrumento legal para enterrar os cabos, enquanto o outro garante o financiamento. Ele defende que essa é uma solução estrutural para um problema que deixa milhares de paulistanos sem luz sempre que há uma tempestade.

A proposta prevê abastecer o fundo municipal com as multas aplicadas às concessionárias de energia, telefonia e internet que utilizam a fiação aérea.

