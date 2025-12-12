Falta de água em SP obriga mães a buscarem filhos mais cedo na creche
Joildo Santos
A falta de água em bairros de São Paulo desde quarta-feira, após ventania e chuva fortes, alterou a rotina de uma creche municipal na zona oeste da capital e levou famílias a buscarem crianças mais cedo.

A creche na Vila Anglo está sem água desde quinta-feira. Segundo uma funcionária da CEI Indri Vila Anglo, o abastecimento foi interrompido ontem. Sem previsão de retorno hoje, os familiares foram avisados pela direção.

A escola pediu que os pais mantivessem crianças em casa, se possível. Em mensagem enviada aos responsáveis, a creche informou que comprou água para consumo e utilizou o reservatório apenas para atividades essenciais. “Conseguimos organizar o café da manhã para receber as crianças, porém não temos água para garantir a higiene”, diz o comunicado.

