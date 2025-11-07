Leonardo Almeida Defesa Civil de SP emite alerta de ciclone extratropical com tempestades no estado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta urgente para a chegada de um intenso ciclone extratropical que promete causar tempestades severas entre esta sexta-feira (7) e sábado (8) de novembro de 2025. O fenômeno climático, impulsionado pela combinação de calor pré-frontal, avanço de frente fria e circulação do ciclone, traz consigo a ameaça de chuvas intensas, granizo, raios frequentes e, principalmente, rajadas de vento que atingirão velocidades extremas em diversas regiões.

A preocupação é máxima no Litoral Norte, onde a previsão é de ventos que podem chegar a impressionantes 115 km/h. Na Baixada Santista, Vale do Ribeira e Região de Itapeva, a velocidade prevista é de até 110 km/h. Até mesmo na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas e Sorocaba, as rajadas devem alcançar 100 km/h. A Defesa Civil ressalta que ventos acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia, elevando o risco de danos a níveis significativos acima da marca de 100 km/h. Um Gabinete de Crise será mobilizado no sábado (8), quando são esperados os maiores estragos.

Recomendações Essenciais à População:

Diante do cenário de risco, a Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção. É crucial evitar áreas arborizadas e não estacionar veículos sob árvores. A ação preventiva imediata inclui recolher objetos soltos em varandas e quintais. A orientação é também evitar áreas abertas, estruturas metálicas e o contato com água, além de nunca tentar atravessar regiões alagadas. Em caso de emergência, os números 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros) devem ser acionados imediatamente. As Defesas Civis de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro atuarão de forma integrada para monitorar o fenômeno.

