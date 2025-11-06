Leonardo Almeida G10 Favelas e Instituto NW promovem Mutirão Jurídico gratuito para a comunidade

O G10 Favelas, em parceria com o Instituto NW, realiza no dia 8 de novembro um Mutirão Jurídico gratuito voltado à comunidade local. Das 9h às 13h, na sede do G10 Favelas (Paraisópolis, São Paulo), a população poderá receber orientações jurídicas gratuitas em diversas áreas do Direito.

A iniciativa contará com a participação de advogados voluntários do Instituto NW, que atuarão na promoção do acesso à justiça e da cidadania. O mutirão tem como objetivo ampliar o acesso à informação jurídica e promover a cidadania, oferecendo escuta e orientação a pessoas que buscam compreender seus direitos.

“Facilitar o acesso à justiça é um caminho concreto para promover a cidadania . Quando criamos espaços de escuta e orientação jurídica, como este mutirão, estamos contribuindo para que mais pessoas compreendam seus direitos e possam exercê-los de forma plena . É assim que o Instituto NW atua: transformando o conhecimento jurídico em instrumento de impacto social”, afirma William Ruiz, Gerente de Inovação e Relações Institucionais do Instituto NW .

O G10 Favelas é um bloco de líderes e empreendedores de impacto social das maiores favelas do Brasil, que atua na geração de renda, na promoção da inclusão produtiva e no fortalecimento do protagonismo das comunidades. Sua atuação conecta inovação e empreendedorismo a soluções concretas de transformação social.

“A falta de acesso à justiça sempre foi uma barreira nas favelas . Iniciativas como esse mutirão mostram que é possível mudar essa realidade com solidariedade e ação . Aqui em Paraisópolis, acreditamos que conhecimento é poder — e garantir orientação jurídica é empoderar o nosso povo para lutar pelos seus direitos”, afirma Gilson Rodrigues – fundador do G10 Favelas .

O mutirão é aberto a toda a comunidade, especialmente a moradores que desejam tirar dúvidas ou buscar informações sobre direito da família, documentos e registros, direito do consumidor e outros problemas de justiça do dia a dia .

As conversas são gratuitas e conduzidas por profissionais qualificados, comprometidos em oferecer orientação segura e acessível a quem mais precisa .

O Instituto NW e o G10 Favelas convidam todos os moradores de Paraisópolis e das regiões vizinhas a participarem da ação, que busca garantir o acesso à justiça como um direito de todos e fortalecer o exercício da cidadania nas comunidades .

Serviço Mutirão Jurídico – G10 Favelas e Instituto NW

Data : 8 de novembro de 2025 (sábado)

: 8 de novembro de 2025 (sábado) Horário : Das 9h às 13h

: Das 9h às 13h Local : Sede do G10 Favelas – Rua Itamotinga, 100 – Paraisópolis, São Paulo – SP

: Sede do G10 Favelas – Rua Itamotinga, 100 – Paraisópolis, São Paulo – SP Orientações jurídicas gratuitas abertas à comunidade

The post G10 Favelas e Instituto NW promovem Mutirão Jurídico gratuito para a comunidade first appeared on Espaço do Povo.