Joildo Santos Unicef lança agenda urgente para proteger crianças nas periferias de 8 capitais

Plano foca em educação, saúde e na redução do impacto da violência policial nas comunidades.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou a nova “Agenda Cidade Unicef”, um plano de ação focado na proteção de crianças e adolescentes em favelas e territórios vulneráveis. A iniciativa visa apoiar diretamente oito capitais brasileiras: Belém, Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo.

A urgência do plano é justificada pelos números alarmantes. Segundo dados do Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 2.200 crianças e adolescentes foram vítimas de mortes violentas nessas cidades entre 2021 e 2023, e cerca de 14.200 sofreram algum tipo de violência sexual. A agenda busca fortalecer o trabalho que os municípios já deveriam fazer na prevenção.

O objetivo é garantir que a prefeitura atue na ponta, assegurando que o jovem tenha acesso à escola, direito à saúde e espaços seguros para circular na comunidade. As ações são estruturadas em cinco eixos, incluindo educação de qualidade, com busca ativa de crianças fora da escola, e aprimoramento na notificação de violência pelos profissionais de saúde.

Um ponto crítico abordado pela agenda é o impacto negativo das operações policiais na vida das crianças. O Unicef destacou que essas operações, além de não resolverem o problema da violência armada, causam prejuízos enormes à educação e à saúde mental dos jovens nas favelas. O plano prevê articulação com o sistema de Justiça e segurança para cobrar respostas.

