Bolsa Trabalho: Formação em Audiovisual para Jovens Paulistanos

A Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Instituto Criar, abriu inscrições para o programa Bolsa Trabalho – Luz, Câmera e Ação Cultural (Audiovisual). A iniciativa oferece 120 vagas de qualificação profissional voltadas a jovens de 17 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social que desejam ingressar no setor audiovisual.

Os participantes selecionados receberão uma bolsa de R$ 1.745,70 e terão aulas em período integral, com foco na formação técnica e cultural. O programa busca incentivar o desenvolvimento profissional e social dos jovens, utilizando a arte e a cultura como ferramentas de transformação.

As inscrições ficam abertas até o dia 19 de novembro de 2025, e podem ser realizadas online. Para participar, é necessário morar na capital paulista, ter ensino médio completo ou estar no último ano, não receber benefícios como seguro-desemprego e estar disponível para dedicação integral às atividades do curso.

