Redação Espaço do Povo Câmara na Rua leva participação popular ao CEU Paraisópolis neste sábado

O projeto Câmara na Rua, iniciativa da Câmara Municipal de São Paulo voltada à transparência e à participação popular, realiza nova edição neste sábado (1º de novembro) no CEU Paraisópolis, a partir das 9h. O evento oferece aos moradores uma feira interativa que explica o funcionamento do Legislativo paulistano, incluindo etapas como a tramitação e aprovação de projetos de lei.

A partir das 10h, os cidadãos poderão usar a tribuna popular para apresentar diretamente aos vereadores as principais demandas da comunidade. Essa é a penúltima edição de 2025, após o projeto ter percorrido todas as regiões da cidade. Na edição anterior, realizada no CEU Guarapiranga, os temas mais debatidos foram segurança e educação inclusiva.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Ricardo Teixeira (União Brasil), o objetivo é aproximar o poder público dos cidadãos e ouvir de perto suas necessidades. O evento é gratuito e acontece na Rua Doutor José Augusto de Souza e Silva, s/n, Jardim Parque Morumbi.

The post Câmara na Rua leva participação popular ao CEU Paraisópolis neste sábado first appeared on Espaço do Povo.