Catapultando negócios com seu celular

Hoje, a tecnologia não é apenas luxo ou conforto, mas um instrumento decisivo para transformar ideias em oportunidades de negócio. É uma ferramenta facilitadora para impulsionar negócios de quem sonha em empreender.

A gastronomia, por exemplo, é uma arena de grandes oportunidades. Um grande avanço nos últimos anos foi permitir a criação de operações completas de gastronomia de qualquer lugar, sem depender exclusivamente de ponto físico ou estrutura tradicional de restaurantes. Na verdade, a ideia de depender de um espaço amplo ou de um restaurante tradicional para começar a vender parece cada vez mais ultrapassada.

Cozinhas caseiras ou improvisadas se tornaram pontos de partida comuns de quem decide investir no próprio sonho. Com os meios certos, é possível transformar um simples ambiente do cotidiano em um serviço de delivery de hambúrguer, pizza ou até mesmo sushi, sem grandes custos. O crescimento dos aplicativos de entrega mostra que ideias simples, quando bem executadas, podem gerar resultados reais e consistentes.

E é na execução que se separam negócios de sucesso de outros que ficam pelo caminho. Para fazer conteúdos de comida que vendem e ajudam a atrair clientes, hoje em dia, não há mais a limitação de equipamentos profissionais. Existem smartphones que oferecem recursos de estúdios profissionais em um celular. O celular JOVI V50 5G, por exemplo, possui o Modo Comida, que é um recurso que utiliza lentes, filtros e algoritmos co-criados com a empresa alemã ZEISS para registrar alimentos com cores fiéis, texturas detalhadas e iluminação precisa.

Esse modo foi desenvolvido para resolver desafios do dia a dia para a fotografia gastronômica, como iluminação irregular, reflexos indesejados e distorções de cor. Com o recurso, cada registro ganha aparência profissional, sem necessidade de ajustes manuais ou edição posterior. Este aparelho reúne diferenciais como os efeitos de retrato ZEISS — que simulam estilos clássicos de lentes consagradas, e o Aura Light, ring light embutido que garante iluminação uniforme até mesmo em ambientes noturnos ou contraluz.

Com esse tipo de ferramenta, qualquer empreendedor pode criar imagens que valorizam seus produtos, sem depender de fotógrafos ou equipamentos sofisticados.

E, para ajudar a tirar boas fotos e aproveitar o modo comida, eu elenquei aqui 4 dicas para o empreendedor:

1. Cuide da composição (menos é mais)

Monte o prato pensando em equilíbrio visual — cores, formas e alturas.

Posicionar o prato ligeiramente fora do centro ajuda a trazer um conforto visual

Evite encher demais o quadro; espaços vazios ajudam o olhar a focar no prato principal.

2. Trabalhe com textura e frescor

Realce elementos que mostram frescor: vapor, gotas, crocância.

Um toque de azeite ou borrifada de água pode dar vida à foto.

Prefira fotografar logo após montar o prato, antes que murche.

Explore os diferentes filtros do celular para avaliar o melhor resultado



3. Escolha o melhor ângulo

Cada prato tem um ângulo ideal:

De cima (flat lay) funciona bem para bowls, cafés da manhã e mesas completas.

funciona bem para bowls, cafés da manhã e mesas completas. Ângulo de 45° é ótimo para pratos com altura (hambúrgueres, massas).

é ótimo para pratos com altura (hambúrgueres, massas). Lateral valoriza camadas e texturas (tortas, sanduíches, bebidas).

4. Conte uma história com o cenário

Use elementos que combinem com o prato: molhos, temperos, talheres, guardanapos, ingredientes crus.

Prefira fundos neutros e cores que valorizem a comida (tons terrosos, madeira, preto fosco).

Pense na atmosfera: é um brunch leve ou um jantar sofisticado?

Além disso, compreender o público e direcionar o conteúdo de forma estratégica é essencial para qualquer empreendimento. Conhecer gostos, hábitos e preferências permite criar mensagens assertivas, construir um conteúdo coerente e fortalecer a conexão com clientes potenciais. As plataformas digitais potencializam essas possibilidades, oferecendo alcance segmentado e acesso a pessoas próximas ao negócio. O conteúdo deve refletir a identidade do projeto e falar a língua do público-alvo, garantindo que o esforço de marketing seja eficiente.

O fortalecimento dos pequenos negócios no Brasil também revela um impacto social significativo. De acordo com um estudo da FGV Social, 2024 registrou a abertura de mais de 4,7 milhões de empreendimentos desse porte. No mesmo período, o país teve a maior redução recente da pobreza e, ainda neste mesmo o levantamento, podemos ver que os pequenos negócios foram responsáveis por 72% dos empregos formais criados no ano.

Sendo assim, as novas oportunidades se abrem para aqueles que sabem aproveitar. O celular se torna a nova loja de rua: acessível, democrático e sempre aberto, pronto para conectar ideias e revelar novos talentos. Em um cenário em que todos podem ser empreendedores, a tecnologia ajuda pequenas iniciativas a se profissionalizarem e transforma sonhos antes distantes em conquistas reais. Mais do que automatizar tarefas, dá visibilidade a quem antes passava despercebido e mostra que inovação e criatividade têm o poder de transformar vidas.

