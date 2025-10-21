Leonardo Almeida São Paulo bate novo recorde de frio e tem a manhã de outubro mais gelada em 11 Anos

Em plena primavera, a cidade de São Paulo registrou nesta terça-feira, 21 de outubro, um frio intenso que superou um novo recorde para o mês. Os termômetros da capital paulista marcaram uma mínima de 10,8°C, segundo dados oficiais do Inmet (Instituo Nacional de Metereologia).

Esta marca estabeleceu a madrugada como a mais fria para o mês de outubro em 11 anos, desde 2014 (quando a mínima foi de 10,7°C). O frio desta terça-feira superou o recorde anterior, de 11,2°C, registrado apenas na segunda-feira (20), mostrando a força da onda de ar polar que atinge o estado.

A queda brusca nas temperaturas é creditada à chegada de uma forte massa de ar polar, vinda do sul do continente, associada à passagem de uma frente fria. Este evento meteorológico atípico para o período de transição entre as estações pegou muitos paulistanos de surpresa.

Diante do cenário, o Governo do Estado e a Defesa Civil mantêm ativo o alerta de baixas temperaturas e reforçam ações como a Operação Abrigo Solidário , visando proteger a população em situação de vulnerabilidade, especialmente nas áreas mais expostas e periféricas da cidade, onde a sensação térmica é ainda mais rigorosa.

Apesar do amanhecer gelado, o dia deve seguir estável, com sol e poucas nuvens, mas as máximas permanecem baixas. A previsão é de que os termômetros na Região Metropolitana fiquem apenas entre 16ºC e 22ºC, mantendo o clima de inverno em plena estação das flores.

The post São Paulo bate novo recorde de frio e tem a manhã de outubro mais gelada em 11 Anos first appeared on Espaço do Povo.