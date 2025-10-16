Redação Espaço do Povo MIS abre inscrições para o programa Nova Fotografia 2026

O Museu da Imagem e do Som (MIS) abriu inscrições para a edição 2026 do programa Nova Fotografia, que busca revelar novos talentos da fotografia em São Paulo. A iniciativa vai selecionar até seis projetos inéditos de fotógrafos que residem no estado.

As obras escolhidas serão exibidas em uma mostra exclusiva e passarão a integrar o acervo permanente do museu. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 17 de novembro pelo site oficial do MIS.

