MIS abre inscrições para o programa Nova Fotografia 2026
Redação Espaço do Povo
MIS abre inscrições para o programa Nova Fotografia 2026

O Museu da Imagem e do Som (MIS) abriu inscrições para a edição 2026 do programa Nova Fotografia, que busca revelar novos talentos da fotografia em São Paulo. A iniciativa vai selecionar até seis projetos inéditos de fotógrafos que residem no estado.

As obras escolhidas serão exibidas em uma mostra exclusiva e passarão a integrar o acervo permanente do museu. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 17 de novembro pelo site oficial do MIS.

The post MIS abre inscrições para o programa Nova Fotografia 2026 first appeared on Espaço do Povo.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/parceiros/espaco-do-povo/2025-10-16/mis-abre-inscricoes-para-o-programa-nova-fotografia-2026.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes