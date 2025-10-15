Leonardo Almeida Hoje é Dia Nacional do Professor

A data tornou-se lei estadual em 1947, em Santa Catarina, através da Deputada Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do Brasil

Nesta quarta-feira (15), é comerado o Dia do Professor, a data celebra a importância do profissional da educação que auxilia na formação da nossa sociedade. A data foi oficializada em 1963, a partir de um decreto federal do então presidente João Goulart. Apesar de não ser um feriado nacional, nem ponto facultativo, a data é um feriado escolar. Atualmente o Brasil possui 2.2 milhões de professores, segundo dados do Ministério da Educação.

No Brasil a criação do Dia do Professor, remete à Lei de 15 de Outubro, assinada por Dom Pedro I em 1827. Neste documento ficou estabelecido que todas as cidades brasileiras teriam escolas primárias de ensino elementar, na época estas escolas ficaram conhecidas como “ Escolas das Primeiras Letras.”

Porém a ideia de celebrar o dia do professor surgiu apenas em 1947, quando formou-se uma “Comissão Pró Oficialização do Dia do Professor”. O projeto de lei que criou o Dia do Professor foi idealizado pela então Deputada Antonieta de Barros, em Santa Catarina, transformando a data na Lei Estadual nº 145, em 1948. Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra a ser eleita como deputada no Brasil, em 2024, o Governo Federal incluiu o nome de Antonieta para o Livro de Herois e Heroínas da Pátria.

