URBANA: arte feminina transforma muros e histórias nas periferias do Recife

O projeto URBANA, idealizado pela artista visual e arte-educadora Mila Barros, leva vivências artísticas de graffiti para meninas e mulheres das periferias do Recife. Com incentivo do edital Recife Virado nas Periferias – PNAB, a iniciativa conta com a parceria de Iara Izna e Tati Naara, e promove oficinas, trocas culturais e pinturas coletivas como forma de empoderamento e afirmação da presença feminina no espaço urbano.

As atividades, gratuitas e realizadas aos fins de semana, percorrem quatro comunidades — Ibura, Santo Amaro, Arruda e Areias — entre outubro e dezembro, com ações específicas para meninas, mulheres adultas e idosas. Cada encontro transforma muros em telas de expressão, unindo arte, identidade e pertencimento.

Com uma equipe 100% feminina e periférica, o projeto valoriza o protagonismo das mulheres na arte urbana e na economia criativa. Além de colorir as ruas, URBANA fortalece redes de afeto, gera oportunidades e inspira novas artistas a ocuparem seus espaços com cor, resistência e voz.

