Redação Espaço do Povo Domine o 3D: curso gratuito de Animação Digital na plataforma Escult

A plataforma Escult está com inscrições abertas para o curso Animação Digital, uma formação gratuita e on-line voltada a estudantes, profissionais da cultura e interessados em aprender as bases da animação 3D. O conteúdo apresenta o uso do Blender, ferramenta popular no mercado criativo, de forma simples e acessível.

Com 60 horas de duração, o curso oferece videoaulas, materiais didáticos e certificado, permitindo que cada participante aprenda no seu próprio ritmo.

A iniciativa busca democratizar o acesso à formação digital, incentivando a criatividade e o desenvolvimento de novas habilidades. As inscrições estão abertas em escult.cultura.gov.br.

The post Domine o 3D: curso gratuito de Animação Digital na plataforma Escult first appeared on Espaço do Povo.