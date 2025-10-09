Leonardo Almeida Neste sábado (11), grafiteiras se reúnem em Embu das Artes em evento de prevenção ao câncer de mama

Neste sábado (11), acontece no Embu das Artes a primeira edição do Grafiteiras pelo Outubro Rosa, o encontro reúne mulheres artistas para celebrar a força feminina e reforçar a importância da prevenção do câncer da mama. O evento acontecerá na escola estadual Brasilina Valente, Av. Kizaemon Takeuti, 60 – Jardim Castilho, às 10h e contará com o apoio da Secretaria de Cultura de Embu das Artes. A reunião contará com a presença de grafiteiras como Kelly Reis, Caluz, Cahfror, Alore, Tainá Índia, Chá de Melissa, Faby Bylla, Caroline Itza, Kari e Lwolf.

Faby (Bylla)

A importância do tratamento

O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil e também a principal causa de morte por neoplasia no país. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são registrados cerca de 75 mil novos casos por ano. Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento, a detecção tardia ainda é um desafio, especialmente em regiões com menor acesso aos serviços de saúde.

Quando identificado precocemente, o câncer de mama tem chances de cura superiores a 90%, o que reforça a importância da mamografia e dos exames clínicos regulares. Além da prevenção secundária, hábitos de vida saudáveis ,como alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e moderação no consumo de álcool, também reduzem os riscos.

Campanhas como o Outubro Rosa cumprem papel fundamental na conscientização da população, estimulando o autocuidado e o diagnóstico precoce, além de alertar para a necessidade de políticas públicas que garantam atendimento igualitário em todo o país.

Serviço

Endereço: E.E Brasilina Valente, Av. Kizaemon Takeuti, 60 – Jardim Castilho

Horário:10h

Kari Cha de Melissa Pamc Thaina Índia Cahfror Alore Carolina Itza Cahluz Faby (Bylla) Kelly Reis

