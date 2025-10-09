Redação Espaço do Povo Bem-me-quero: um espaço de acolhimento e transformação emocional em Paraisópolis

Criado em 2023 pela UBS Paraisópolis III, o projeto “Bem-me-quero” surgiu com o objetivo de acolher pessoas com sintomas de ansiedade e depressão, oferecendo práticas integrativas e acompanhamento profissional. A iniciativa ganhou destaque por proporcionar um espaço seguro de escuta e troca, ajudando participantes como Renata dos Anjos Pereira a reconhecer e lidar melhor com suas emoções.

Inicialmente voltado apenas para o tratamento da ansiedade, o projeto passou a adotar uma abordagem mais ampla, incluindo temas ligados à saúde mental e emocional, como conflitos familiares, luto e dificuldades cotidianas. As reuniões promovem psicoeducação, orientação sobre hábitos saudáveis e atividades como meditação, alongamento e auriculoterapia, fortalecendo o autocuidado e a convivência entre os participantes.

Com o apoio de uma equipe multidisciplinar — formada por psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e farmacêuticos —, o grupo acompanha o progresso dos participantes e incentiva mudanças positivas no estilo de vida. Hoje, com cerca de 30 integrantes por mês, o Bem-me-quero se consolidou como um espaço de acolhimento e transformação, promovendo o bem-estar e a saúde mental de forma integral.

