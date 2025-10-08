Redação Espaço do Povo Ministério da Cultura oferece cursos gratuitos para capacitação artística e técnica

O Ministério da Cultura abriu inscrições para cursos gratuitos voltados à formação e qualificação artística, técnica e cultural. As oportunidades abrangem desde formações mais longas, com até 160 horas, até cursos livres de 60 horas voltados ao setor audiovisual.

Entre as principais opções estão os cursos de Gestão de Projetos Culturais, com foco em editais e captação de recursos; Produção Musical: Mercados e Espetáculos, que aborda a cadeia produtiva da música; e Formação para Gestores Municipais de Cultura, centrado em políticas públicas e gestão cultural.

A Escola Solano Trindade também oferece cursos livres, como Edição de Vídeo e Iluminação Cênica, voltados à prática técnica e artística. As inscrições variam entre outubro e dezembro de 2025, com encerramento das aulas até janeiro de 2026.

