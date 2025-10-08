Leonardo Almeida Hoje é 08 de Outubro: Dia do Nordestino

Iniciativa visa reconhecer nacionalmente a importância da cultura nordestina e de suas manifestações folclóricas

Hoje, 8 de outubro de 2025, o Brasil celebra o Dia do Nordestino, uma data especial que homenageia a rica cultura e diversidade do povo nordestino, e presta uma homenagem especial a Patativa do Assaré, poeta, compositor e cantor cearense, nascido Antônio Gonçalves da Silva em 1909. Patativa, cujo nome artístico é inspirado na ave admirada por seu belo canto na região, simboliza a resistência e o orgulho da cultura nordestina. Sua obra reflete as vivências, lutas e alegrias do povo nordestino.

A data, que inicialmente ganhou reconhecimento por meio de uma lei municipal em São Paulo, vem sendo discutida para ser estabelecida em âmbito federal. Neste contexto, o Projeto de Lei n° 2755, de 2022, que propõe a oficialização do Dia do Nordestino nacionalmente, será debatido na Comissão de Educação nesta terça-feira, reconhecendo a importância da cultura e da diversidade folclórica nordestina

A cultura da região Nordeste, resultado da miscigenação de indígenas, africanos e europeus, é rica e diversa. Manifestações culturais como festas juninas, forró, xaxado e baião são expressões marcantes da identidade nordestina. Além disso, o vocabulário peculiar da região, com palavras como “arretado” e “oxente”, enriquece o português falado no Brasil.

