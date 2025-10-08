Redação Espaço do Povo Edital Manuel Querino apoia projetos de qualificação profissional em áreas estratégicas

O Programa Manuel Querino lançou o Edital de Chamamento Público nº 02/2025 para selecionar Organizações da Sociedade Civil responsáveis por executar projetos de qualificação social e profissional. A iniciativa busca promover inclusão e desenvolvimento alinhados às dinâmicas produtivas locais.

Podem participar entidades sem fins lucrativos, cooperativas sociais e organizações religiosas com atuação social e, no mínimo, três anos de existência. Os projetos devem contemplar áreas estratégicas como Economia 4.0, Criativa, do Cuidado e da Saúde, além da Economia Verde e Azul, priorizando públicos vulneráveis.

Cada projeto aprovado receberá R$ 1.440.000,00 para atender 600 participantes em cursos de 150 horas, com duração total de 12 meses. As formações podem ser presenciais, híbridas ou a distância, e o custo-aluno/hora pode chegar a R$ 16,00.

