Leonardo Almeida Paraisópolis recebe segunda edição do OncoCria na luta com o câncer

O OncoCria é um evento de conscientização, debates e geração de dados sobre oncologia, realizado especialmente para as periferias urbanas pela Oncolife Care e Grupo Criaa. Na sua segunda edição, o encontro ocorre no Pavilhão do G10 Favelas, em Paraisópolis, no dia 17 de outubro a partir das 10h, trazendo para o centro do debate os desafios do diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer nas comunidades. O evento promove informação qualificada, rodas de conversas com especialistas, ações práticas de cuidado coletivo e a coleta de dados essenciais para orientar políticas de saúde na periferia.

Sua programação contempla painéis temáticos sobre câncer de mama, menopausa precoce, direitos do paciente oncológico, HPV, cuidados paliativos, além de oferta de serviços de saúde como vacinação ampliada, acolhimento psicológico, testes rápidos e espaços voltados à autoestima.

O OncoCria destaca-se também por fomentar a produção, disseminação e acesso a dados de saúde oncológica dentro dos territórios periféricos, fortalecendo o engajamento comunitário, a pesquisa e o protagonismo social.

A edição de 2025 do OncoCria reforça a urgência de ampliar o acesso à informação e ao diagnóstico precoce: segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar 704 mil novos casos de câncer apenas neste ano.

Entre os tipos mais frequentes destacam-se o câncer de mama, com mais de 73 mil casos anuais, próstata (72 mil) e pele não melanoma (220 mil). O diagnóstico precoce é uma das principais armas no combate à doença — quando identificados em fase inicial, certos tipos de câncer, como o de mama, podem alcançar taxas de cura acima de 90%.

O evento acompanha ainda os avanços mais recentes no tratamento do câncer: novas terapias imunológicas e medicamentos inovadores já reduzem em até 26% o risco de recidiva ou morte em diversos tipos da doença. Tecnologias emergentes, como terapias personalizadas, ampliam as chances de sobrevida e qualidade de vida dos pacientes.

Para Joildo Santos, CEO do Grupo Cria, liderança comunitária, colunista do UOL e Meio & Mensagem, e presidente do Instituto Crias, “realizar o OncoCria é buscar trazer luz sobre temas que até hoje são tabus em nossa sociedade. A desinformação precisa deixar de ser a realidade, especialmente nas periferias que não possuem tantas opções de diagnóstico e tratamento.”

Com o mote “O câncer não é sentença de morte, é transformação”, o OncoCria inspira e mobiliza a sociedade para o cuidado coletivo, fortalecendo as redes de apoio comunitário e promovendo o acesso à melhor informação, prevenção, tratamento e dados para o avanço de políticas públicas.

Já para Nayara Mota, CEO da Oncolife Care, “O OncoCria nasceu do desejo de tornar a saúde mais acessível e justa. Quando falamos de câncer, tratamos também de desigualdade e falta de informação. Ver o evento reunindo tantas instituições comprometidas renova nossa esperança. Nossa meta é consolidar o OncoCria como referência em oncologia, tornando cada pessoa acolhida, ouvida e orientada, porque saúde é direito.”

O evento conta com o patrocínio do livro “Furei a Bolha”, de Thaís Borges, que fortalece o compromisso coletivo com a divulgação e o acesso à informação transformadora.

O evento é aberto ao público e espera contribuir de forma significativa para um futuro com mais prevenção, dignidade, conhecimento científico e oportunidades de cuidado integral para todos.

