Programa de Estágio Globo 2026 abre inscrições

A Editora Globo e o Sistema Globo de Rádio estão com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, oferecendo oportunidade para estudantes interessados em iniciar sua trajetória profissional em um dos maiores grupos de comunicação do país. O prazo para se inscrever vai até 31 de outubro deste ano.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, disponibilidade para estagiar seis horas por dia e previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. Essas exigências visam alinhar o estágio ao período de formação acadêmica dos estudantes.

Os aprovados no processo seletivo iniciarão suas atividades em 9 de fevereiro de 2026. Todas as informações detalhadas estão disponíveis no site e no aplicativo da CBN.

