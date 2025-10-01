Redação Espaço do Povo Minicurso de Comunicação em Mídia forma jovens e adultos para redes sociais

O minicurso Comunicação em Mídia: vídeo, imagem e fotografia oferece formação prática para quem deseja criar conteúdos digitais de impacto e ampliar sua presença nas redes sociais. A proposta inclui desde a produção para Instagram, YouTube e Facebook até o uso estratégico do WhatsApp Business.

Além disso, os participantes terão contato com ferramentas acessíveis como Canva, CapCut e InShot, aprendendo edição de imagens e vídeos. O curso também aborda técnicas de fotografia, transmissões on-line e noções de comunicação comunitária, incentivando a interatividade e o fortalecimento de vozes locais.

As aulas acontecerão de 27 de outubro a 27 de novembro de 2025, de segunda a sexta, das 18h30 às 21h30, na Paróquia Santo Mártires, no Jardim Ângela. Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos, com escolaridade mínima de Ensino Fundamental I (incompleto). As inscrições vão até 10 de outubro e as vagas são limitadas.

Inscreva-se aqui.

