Feira de Profissões aproxima jovens do Capão Redondo de cursos e mercado de trabalho

O Cursinho Popular Carolina de Jesus realiza, no dia 4 de outubro, a Feira de Profissões do Carol 2025 , na EMEF Terezinha Mota de Figueiredo, no Capão Redondo. O evento acontecerá das 10h às 16h30 e busca aproximar os jovens da comunidade das diversas áreas profissionais.

A programação inclui, pela manhã, um bate-papo sobre vestibular seguido de um momento de confraternização com almoço. Já no período da tarde, convidados de diferentes áreas estarão presentes para compartilhar experiências e informações sobre cursos, universidades e o mercado de trabalho.

Aberta ao público, a feira é voltada não apenas para os alunos do cursinho, mas para todos os jovens da região interessados em refletir sobre futuro, tirar dúvidas e se inspirar em trajetórias profissionais variadas.

