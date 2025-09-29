Redação Espaço do Povo Guia atualizado de editais e bancos de projetos culturais com incentivo fiscal – 2025

Diversas empresas e institutos estão com editais e bancos de projetos abertos para iniciativas culturais aprovadas nas Leis de Incentivo, como Lei Rouanet e legislações estaduais e municipais. Esses mecanismos representam uma das principais formas de captação de recursos, especialmente no último trimestre do ano, quando companhias destinam verbas de seus fechamentos fiscais.

Entre os destaques estão o Banco BV, voltado a projetos de mulheres negras; o Edital Mafre 2025, com foco em artes cênicas, visuais e música; além de chamadas da Unilever, Volvo, Santos Brasil e o Edital Brasilidades da Ambev, que destina até R$ 40 milhões a projetos de diversas áreas culturais. Há também iniciativas contínuas de instituições como Instituto EDP, TAG, John Deere, FCC S.A. e Zilor, que mantêm bancos de projetos para apoio ao longo do ano.

Os prazos variam de setembro a outubro de 2025, com algumas inscrições abertas de forma permanente. Para produtores e organizações culturais, é essencial alinhar planejamento de captação e estar atento às categorias e prioridades de cada edital, garantindo assim mais chances de aprovação e financiamento.

