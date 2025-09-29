Redação Espaço do Povo Empresas abrem editais culturais com recursos via leis de incentivo em 2025

Cinco grandes empresas – Mercado Livre, Renner, Claro, Ambev e Tramontina – estão com editais abertos ou recebendo projetos de forma contínua em 2025. Os investimentos são feitos por meio da Lei Rouanet, Lei do Audiovisual e outras leis de incentivo.

Essas companhias direcionam recursos para iniciativas que valorizam cultura, diversidade, inovação e brasilidade, reforçando o papel do setor privado no fortalecimento da produção cultural e audiovisual.

Para quem busca financiamento, ter uma estratégia bem definida e planejamento de captação é fundamental. As oportunidades estão disponíveis, mas é preciso preparo para garantir apoio e transformar projetos em realidade.

