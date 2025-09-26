Redação Espaço do Povo Cinema de resistência transforma periferias de Itaguaí em espaços de memória e inclusão

Em Itaguaí, os coletivos Aquilombar e ÉduCação transformam o cinema em ferramenta de denúncia, identidade e resistência. Criados em contextos de vulnerabilidade e com poucos recursos, eles apostam no “cinema de guerrilha” para descentralizar a cultura, valorizar a memória periférica e abordar questões como identidade étnico-racial, autoestima e violência de gênero.

As iniciativas, como o Cine Itinerante e o Cine ÉduCação, levam produções audiovisuais a escolas e espaços públicos, aproximando comunidades que não têm acesso a centros culturais. Documentários como Por um Fio e Mulheres do Lambe exemplificam a força dessas narrativas, que geram identificação imediata com o público e promovem pertencimento.

Mais que exibir filmes, os coletivos constroem redes de afeto, apoio e troca de saberes, fortalecendo vínculos comunitários e criando novas referências para as futuras gerações. O sonho agora é ampliar conexões na Baixada Fluminense e Costa Verde, consolidando Itaguaí como um território fértil para a cultura, onde o cinema reafirma vida, identidade e transformação social.

The post Cinema de resistência transforma periferias de Itaguaí em espaços de memória e inclusão first appeared on Espaço do Povo.