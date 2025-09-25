Leonardo Almeida Kings Sneakers doa camisetas a 150 alunos do Instituto de Música de Paraisópolis

Em ação que une cultura street, impacto social e valorização comunitária, a Kings Sneakers, em parceria, entrega camisetas personalizadas a 150 alunos do Instituto de Música de Paraisópolis, reforçando a conexão entre moda, identidade e pertencimento.

Na segunda maior comunidade de São Paulo, onde cerca de 100 mil pessoas vivem em um território marcado por desafios e criatividade, um grupo de jovens músicos ganhou um reforço inesperado para sua vocação. Durante um dia de aula, 150 alunos do Instituto de Música de Paraisópolis receberam uniformes personalizados pela Kings Sneakers, em uma iniciativa que une moda e cultura como ferramentas de transformação social. Para além do vestuário, a ação busca promover autoestima, senso de pertencimento e valorização cultural entre crianças e adolescentes que encontram na música, além de um espaço de expressão, um caminho de desenvolvimento pessoal, profissional e emocional.

Moda e impacto social

Desde 2019, o Instituto Unidos de Paraisópolis oferece educação musical de qualidade a crianças e adolescentes da comunidade, combinando técnica, teoria e prática em diferentes instrumentos além do canto. Ao longo dos anos, tornou-se um polo cultural de referência, atendendo centenas de alunos e promovendo apresentações dentro e fora da comunidade. “Quando conhecemos o trabalho do Instituto, entendemos que havia um elo natural. Queríamos que os alunos se sentissem parte de algo maior, com a mesma confiança e profissionalismo que a música exige. O uniforme é um símbolo dessa identidade”, explica Cauê Sanchez, gerente de marketing da Kings Sneakers.

As camisetas exclusivas entregues aos alunos foram pensadas para representar a identidade do grupo. Mais do que padronizar a vestimenta, a peça é uma forma de construir uma imagem de profissionalismo para apresentações e ensaios. Para Sanchez, a entrega não é apenas material. “É sobre acessibilidade, autoestima e identidade. Queremos que esses jovens sintam orgulho de vestir o uniforme e de ocupar o espaço que conquistaram na música. Ver o brilho nos olhos deles ao vestir a peça é o maior retorno que poderíamos ter. É sobre criar momentos que marcam e fortalecem a caminhada desses jovens”, afirma.

Continuidade e expansão da ação

O projeto, embora pontual no calendário, está inserido em uma estratégia de continuidade: a Kings já planeja expandir a iniciativa para outras comunidades e regiões do país, sempre buscando parcerias locais que garantam relevância e impacto genuíno. O objetivo é que o apoio à cultura, especialmente em territórios periféricos, seja constante e estruturado. “Acreditamos em ações contínuas, que geram resultados duradouros e fortalecem nossa relação com as comunidades. A cultura de rua não é só estilo, é ferramenta de transformação”, reforça o gerente de marketing.

Nesse sentido, a Kings acredita que vestir os alunos do Instituto é mais do que um gesto simbólico, é também um ato que traduz valores. Moda, música, arte e esporte compõem o DNA da marca, que hoje conta com mais de 170 lojas em todo o Brasil e projeta faturar R$ 400 milhões em 2025, com a meta de alcançar R$ 1 bilhão nos próximos cinco anos. “A Kings nasceu na rua, conectada com a comunidade. Nosso papel é devolver parte do que recebemos dela, apoiando talentos que vivem e respiram cultura todos os dias”, resume o fundador e CEO da Kings Sneakers, Igor Morais, que entende estar presente em Paraisópolis como um gesto de respeito e reconhecimento.

Reconhecimento da comunidade

Para Acácio Reis, idealizador, fundador e músico da quebrada,” iniciativas como a da Kings motivam outras marcas a entenderem melhor a nossa realidade. Reconhecer que temos talentos que só precisam de oportunidade para se tornarem “Kings” ou “Queens”, destacando que a comunidade comemora 104 anos de existência em 14 de setembro deste ano.

O encontro entre moda e música, nesse caso, não foi apenas estético. Foi sobre alinhar identidade, pertencimento e propósito, lembrando que vestir também é uma forma de se expressar e que pequenos gestos podem transformar a forma como uma comunidade se vê e é vista.

The post Kings Sneakers doa camisetas a 150 alunos do Instituto de Música de Paraisópolis first appeared on Espaço do Povo.