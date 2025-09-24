Leonardo Almeida Obras em Paraisópolis vão combater alagamentos e melhorar infraestrutura até 2026

A Prefeitura de São Paulo investe R$ 112 milhões em um conjunto de obras para acabar com os alagamentos históricos em Paraisópolis e reforçar a infraestrutura urbana até 2026. Mais de 87 mil moradores serão beneficiados pelas intervenções, que incluem a construção de um reservatório na Praça Roberto Gomes Pedrosa, com capacidade para 133,5 mil m³ de água — equivalente a 53 piscinas olímpicas — e novas galerias pluviais na Rua Senador Otávio Mangabeira.

Também estão em andamento obras na Praça Alfredo Gomes e na Avenida Jules Rimet, supervisionadas pelo Governo do Estado, além da recuperação do Viaduto Pasquale Gallupi e melhorias de mobilidade. Após a conclusão, o reservatório da Praça Roberto Gomes Pedrosa será transformado em espaço de lazer com paisagismo, mobiliário urbano e acessibilidade. O projeto ainda prevê postos da CET, SAMU e Polícia Militar.

As ações incluem reformas no CEU Paraisópolis e contenção de taludes no Jardim Parque Morumbi, garantindo segurança, estabilidade e qualidade de vida para a comunidade.

Fonte: Prefeitura de São Paulo

