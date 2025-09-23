Redação Espaço do Povo “Você Repórter da Periferia 2.0” cria laboratório de jornalismo comunitário em Guaianases

O Você Repórter da Periferia 2.0, iniciativa do coletivo Desenrola e Não Me Enrola , inicia uma nova edição em Guaianases, na zona leste de São Paulo. O projeto busca fortalecer o jornalismo de soluções em territórios periféricos, produzindo reportagens a partir de dados locais para ampliar o acesso a direitos sociais e combater desigualdades informacionais.

A proposta nasceu da necessidade de criar oportunidades para jovens negros e periféricos na comunicação, diante do quadro de baixa diversidade racial nas redações brasileiras. Nas edições anteriores, o programa já contou com ampla participação de pessoas negras, mostrando o potencial transformador da formação midiática voltada para periferias.

Nesta edição, sete jovens integram a equipe em um formato híbrido e laboratorial, com apoio da plataforma Território da Notícia, que distribui conteúdos por totens digitais em comércios locais. O objetivo é fomentar um jornalismo conectado com a comunidade, capaz de dar visibilidade às pautas das quebradas e consolidar a informação como um direito fundamental.

