Redação Espaço do Povo Exposição conecta Rio e Paris e mostra potência cultural das periferias

A exposição Les Lucioles (“Os vaga-lumes”), em cartaz na Maison de Sciences de l’Homme, em Saint-Denis, apresenta a riqueza cultural das periferias do Rio de Janeiro e de Paris. Resultado de mais de dois anos de pesquisa conjunta entre universidades brasileiras e francesas, a mostra reúne fotos, textos e vídeos que retratam a produção de 30 coletivos culturais, destacando 14 deles em diálogo direto entre os dois países.

A pesquisa revelou a diversidade e o dinamismo das periferias, que vão muito além do hip hop, incluindo samba, teatro, choro, música clássica e festividades populares. Um dos pontos centrais é o Carnaval, representado por coletivos como Loucura Suburbana, Barracão da Mangueira e Action Créole, tratado não apenas como festa, mas como metáfora de resistência, identidade e trabalho coletivo.

Segundo as pesquisadoras responsáveis, as periferias funcionam como espaços de criação e resistência, conectando experiências do Sul global com as realidades europeias. A exposição evidencia como a cultura periférica é, ao mesmo tempo, arte, trabalho e forma de transformação social.