Prefeitura de São Paulo expande uso de canabidiol no SUS para tratamento de múltiplas doenças
Redação Espaço do Povo
Prefeitura de São Paulo expande uso de canabidiol no SUS para tratamento de múltiplas doenças

A Prefeitura de São Paulo vai ampliar a prescrição de canabidiol nas unidades municipais de saúde para 31 doenças, entre elas autismo, Alzheimer, Parkinson, depressão e ansiedade. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já iniciou a capacitação de médicos para garantir o uso seguro do medicamento, que será indicado como tratamento adjuvante em casos graves ou refratários. Apesar disso, o canabidiol ainda não integra oficialmente a lista de medicamentos municipais (Remumar), embora já esteja disponível em algumas farmácias públicas, mediante apresentação de documentos específicos.

O objetivo da medida é facilitar o acesso de pacientes que antes precisavam recorrer à Justiça para obter o medicamento. Até então, o uso de canabidiol no SUS estadual era restrito a três condições específicas relacionadas a epilepsias graves. Agora, com a ampliação, São Paulo se torna pioneira na oferta do tratamento para um leque mais amplo de doenças, o que pode incentivar o governo estadual e outras localidades a adotarem medidas semelhantes.

Os medicamentos fornecidos variam em concentração e na presença ou ausência de THC, e só podem ser retirados com prescrição médica, notificação especial e assinatura de termo de consentimento. A prescrição é restrita a médicos capacitados pela SMS, e o acompanhamento clínico é obrigatório durante todo o tratamento. Essa expansão marca um avanço na política de saúde pública, alinhada às resoluções da Anvisa e ao crescente debate sobre o uso medicinal da Cannabis no país.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/parceiros/espaco-do-povo/2025-08-28/prefeitura-de-sao-paulo-expande-uso-de-canabidiol-no-sus-para-tratamento-de-multiplas-doencas.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!