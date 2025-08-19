Redação Espaço do Povo Periferia Viva transforma comunidades com investimentos históricos e participação popular

O Programa Periferia Viva, parte do Novo PAC do Governo Federal, tem promovido avanços significativos na urbanização de favelas e comunidades em todo o Brasil. Iniciativas como a entrega de moradias, a criação de postos territoriais e o incentivo à participação popular marcam a atuação da Secretaria Nacional de Periferias. Destaque para a entrega de 128 casas no Conjunto Habitacional Papa Francisco, em Recife, e para a Caravana das Periferias, que recentemente destinou R$ 334,9 milhões a comunidades da Paraíba.

O secretário Guilherme Simões tem liderado a implementação do programa com foco em infraestrutura, prevenção de riscos e diálogo com a população. Em João Pessoa, dois postos territoriais foram inaugurados para dar início às obras em comunidades locais, com investimentos que ultrapassam R$ 230 milhões. Ao todo, o Periferia Viva já beneficia 49 comunidades em 12 estados, somando R$ 4,67 bilhões em investimentos.

Além das obras físicas, a Secretaria lançou o questionário “Nós Periféricos” para mapear demandas e fortalecer projetos locais. A proposta é consolidar um novo modelo de política pública voltado à transformação das periferias, com protagonismo das comunidades e foco em inovação social e qualidade de vida.