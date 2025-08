Redação Espaço do Povo Norte e Sul recebem investimentos para urbanização de favelas por meio do Novo PAC

Estados das regiões Norte e Sul do Brasil foram contemplados com investimentos do Novo PAC Periferia Viva – Urbanização de Favelas, somando R$ 467,7 milhões. Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura urbana, habitação, saneamento, regularização fundiária e ações sociais, com participação de verbas federais, estaduais e municipais.

No Norte, Palmas (TO) receberá R$ 273,6 milhões para projetos nos bairros Taquari, Lago Norte e Córrego Machado. Já no Sul, o investimento será de R$ 194,1 milhões em seis comunidades nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, beneficiando áreas em Ponta Grossa, Rio Branco do Sul, Biguaçu, São José, Alvorada e Gravataí.

Ao todo, o programa destinará R$ 4,67 bilhões à urbanização de 49 comunidades em 12 estados, com previsão de mais de 5.600 novas moradias e benefícios para cerca de 375 mil famílias. As propostas seguem em seleção contínua, com financiamento operado pela Caixa Econômica Federal.