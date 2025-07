41 Governo Federal anuncia gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

O objetivo da nova iniciativa é substituir o atual programa de auxílio gás que atende 5,6 milhões de famílias.

O Ministério de Minas e Energia anuncia medida provisória que garante o acesso gratuito à gás de cozinha para 17 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, até dezembro de 2027, através do programa “Gás para Todos”. Segundo o ministério, a iniciativa deverá ser oficializada em agosto de 2025 e deverá custar R$ 2,6 bilhões. O objetivo da nova iniciativa é substituir o atual programa de auxílio gás que atende 5,6 milhões de famílias.

“Vamos anunciar, e tem que ser logo, que as pessoas mais humildes deste país vão parar de pagar o gás a R$140. Não é possível que a Petrobras consiga tirar o botijão de 13 quilos por R$37, e a pessoa, na sua casa, compre a R$130 ou R$140. Tem pouca gente ganhando dinheiro às custas do sofrimento de muitos. Então, nós vamos garantir que 17 milhões de famílias mais pobres tenham o gás de graça para poder cozinhar seu feijão e o seu arroz”, conta o presidente Luiz Inácio da Silva.



O programa contará com 40 mil pontos de entrega do benefício às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÙnico). A nova proposta prevê o pagamento através de um cartão específico para o benefício, substituindo o formato atual que repassa o valor em dinheiro diretamente aos beneficiários.