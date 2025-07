Redação Espaço do Povo Curso gratuito debate urbanização e participação popular nas periferias — inscrições até 1º de agosto

Estão abertas até o dia 1º de agosto as inscrições para o curso gratuito e on-line “Transformação do território das favelas e periferias brasileiras”, promovido pela Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades em parceria com o Centro de Estudos da Favela. A iniciativa tem como objetivo fomentar o debate sobre dinâmicas urbanas e estratégias de intervenção nas periferias, com foco na participação popular como eixo central das transformações.

O curso abordará temas como a formação histórica das favelas, os processos de urbanização no Brasil, políticas públicas voltadas para esses territórios e metodologias de mobilização comunitária. As aulas contam com o apoio da UFABC e da Fapesp, reforçando o caráter acadêmico e participativo da formação.

As atividades ocorrerão entre os dias 25 de agosto e 9 de novembro. Os interessados podem se inscrever por meio da plataforma Nós Periféricos, acessível no site do Mapa das Periferias, onde também é possível obter mais informações sobre o curso.