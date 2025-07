Redação Espaço do Povo Inscrições Abertas para a 5ª Edição do Programa Decola Garota

O Decola Garota é um programa gratuito promovido pela Rede Mulher Empreendedora (RME) em parceria com a Loja de Vendedores Parceiros da Amazon. Voltado para impulsionar pequenos e médios negócios liderados por mulheres, o programa oferece aceleração 100% online, com treinamentos, mentorias personalizadas e sessões de esclarecimento com especialistas.

A iniciativa busca promover a inclusão feminina no ecossistema empreendedor e está com inscrições abertas para a 5ª edição em 2025.

Inscreva-se aqui