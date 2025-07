Redação Espaço do Povo Curso Gratuito de Introdução à Filosofia Política na Câmara Municipal

Estão abertas as inscrições para o curso Introdução à Filosofia Política, promovido pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. A formação é gratuita e terá início no dia 4 de agosto, com encontros às segundas-feiras, das 19h às 21h. O curso acontecerá presencialmente, com transmissão online ao vivo.

Voltado a servidores públicos, estudantes, lideranças de movimentos sociais e demais interessados, o curso propõe nove encontros para refletir sobre temas centrais da vida pública e da ação política, promovendo o pensamento crítico e o debate qualificado sobre os fundamentos da democracia e da cidadania.