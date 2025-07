Redação Espaço do Povo Último dia para se inscrever na EJA gratuita com cursos profissionalizantes em SP

Moradores da cidade de São Paulo com 18 anos ou mais que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio têm até hoje, 25 de julho, para se inscrever gratuitamente nos cursos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com o Sesi-SP e oferece aulas em formato híbrido — 80% online e 20% presenciais — com início em agosto.

Os programas Nova EJA e EJA Profissionalizante abrangem o 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e o Ensino Médio completo, com opção de qualificação profissional em áreas como costura, informática e desenho de moda. Os cursos técnicos são oferecidos em parceria com o Senai-SP e têm duração de até 240 horas, somando-se às 1.200 horas do Ensino Médio.

As aulas presenciais ocorrerão em 20 polos da capital, como os CEUs Capão Redondo, Paraisópolis, Campo Limpo e Sapopemba, com cerca de 300 vagas por unidade, totalizando até 6 mil estudantes beneficiados. Para se inscrever, é necessário enviar documentos como RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar pelo site oficial da Prefeitura.