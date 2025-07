Leonardo Almeida Hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

No Brasil, a data também celebra a líder quilombola Tereza de Benguela



Nesta quinta (25), é celebrado mundialmente como o Dia Internacional da Mulher Negra LatinoAmericana e Caribenha. A data surgiu em 1992, visando combater e conscientizar sobre a violência e a desigualdade que atingiam a população negra. Lembrando toda a sociedade sobre a necessidade de fortalecer redes e organizações, avançar em políticas públicas, além da educação e empoderamento das mulheres negras no mundo.

A partir desta organização surgiu o primeiro Encontro de Mulheres Negras Latinas e Caribenhas em Santo Domingo, na República Dominicana. No evento foram discutidas soluções para questões que afligiam a população negra. Após este encontro surgiu a Rede de Mulheres Afro Latinas e Afro Caribenhas, que escolheu junto à ONU (Organização das Nações Unidas), o dia 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

No Brasil, a data também comemora o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. A data celebra a líder quilombola Tereza de Benguela, que liderou o Quilombo do Piolho, às margens do Rio Guaporé, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade em Mato Grosso do Sul,. Tereza comandou o quilombo por décadas, comandando toda a estrutura econômica, administrativa e política do quilombo.A data também marca o falecimento de Tereza de Benguela, no dia 25 de julho de 1770, em Cuiabá.

Fonte: Ministério da Cultura / Fundação Palmares