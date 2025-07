Redação Espaço do Povo Exposição gratuita celebra a poesia e o legado de Sergio Vaz no Museu das Favelas

A exposição “Fluxo Poético – Sergio Vaz: Poeta da Periferia” presta uma homenagem profunda à trajetória de Sergio Vaz, um dos principais nomes da literatura periférica no Brasil. Com uma curadoria que une arte, poesia e ativismo, a mostra apresenta vídeos, objetos pessoais, documentos e instalações que revelam o processo criativo do autor e a potência transformadora de sua escrita.

Mais do que contar a história do poeta, a exposição destaca seu impacto social e cultural, mostrando como a literatura pode ser uma ferramenta de inclusão, resistência e valorização das vozes das periferias. O público é convidado a vivenciar a poesia de Vaz não só nos textos, mas também nas ações que inspiram transformação nas comunidades.

A mostra é gratuita e está em cartaz no Museu das Favelas, no centro de São Paulo, até 25 de janeiro de 2026. Aberta de terça a domingo, das 10h às 17h, a exposição oferece acessibilidade e convida visitantes a se conectar com a força da palavra que nasce das bordas da cidade e ecoa no coração da cultura brasileira.