Redação Espaço do Povo Inscrições até 30 de julho para o NÓIS NO DOC: curso gratuito de cinema documental em SP

Estão abertas as inscrições para o NÓIS NO DOC, curso gratuito e presencial voltado à formação de jovens no cinema documentário. Com uma abordagem teórica e prática, o projeto oferece a oportunidade de aprender sobre diferentes áreas do audiovisual e participar da produção coletiva de um curta-metragem documental, desde a concepção até a finalização.

As aulas acontecerão de 9 de agosto a 8 de novembro, aos sábados (das 9h às 18h) e domingos (das 9h às 12h), com atendimentos online às quartas-feiras, das 19h às 21h. O curso será realizado na Escola da Cidade, localizada na Vila Buarque, em São Paulo.

Destinado a jovens de 18 a 25 anos, o curso busca ampliar o acesso à linguagem audiovisual e fomentar novas vozes no cinema. As inscrições vão até o dia 30 de julho, e a seleção presencial ocorrerá em 2 de agosto, no próprio local das aulas.