Redação Espaço do Povo Mutirão “Meu Pai Tem Nome” oferece exames de DNA gratuitos e reconhecimento de paternidade em SP

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo está com inscrições abertas, até 13 de agosto, para o mutirão “Meu Pai Tem Nome”, uma iniciativa nacional que promove o reconhecimento de paternidade. No dia 16 de agosto, mais de 50 unidades da Defensoria no estado oferecerão exames de DNA gratuitos, orientação jurídica e encaminhamentos para conciliação, tudo de forma extrajudicial e sem exigência de avaliação financeira prévia.

A ação visa facilitar o acesso de famílias ao direito à identidade e ao vínculo familiar, promovendo soluções rápidas e acolhedoras para questões de paternidade. A campanha tem apoio de instituições como a Secretaria da Justiça do Estado, Unesp e Imesc.

O mutirão ganha ainda mais relevância diante dos dados alarmantes: somente em 2024, mais de 158 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil, sendo mais de 27 mil apenas no estado de São Paulo. A ação é uma oportunidade para reduzir essa estatística e fortalecer direitos fundamentais das crianças e suas famílias.