19 Esquenta CultCom ocupa a Fábrica de Cultura do Capão neste sábado (19)

No próximo sábado, 19 de julho, a Fábrica de Cultura do Capão Redondo recebe mais uma edição do Esquenta CultCom, evento gratuito que antecipa o clima do Festival CultCom — iniciativa que acontece no mês de outubro e que valoriza a comunicação, a arte e a cultura produzidas nas periferias da zona sul de São Paulo.

Com uma programação vibrante, que vai de discotecagem e rodas de conversa até shows de soul e rap, o evento começa às 15h, com apresentação da jornalista e idealizadora do CultCom, Gisele Alexandre, e discotecagem do DJ Du Black, figura conhecida nos saraus e festas da quebrada, com sets marcados por muito groove, soul e rap nacional.

Às 16h, o bate-papo “Audiovisual de Quebrada” traz para o centro da roda os desafios e potências da produção audiovisual nas periferias, com mediação do cineasta Daniel Fagundes e participação do também cineasta Alexandre Prados e das fotógrafas Beatriz do Espírito Santo e Vic Almeida — nomes que vêm registrando com sensibilidade e potência os territórios onde vivem e atuam.

A programação ainda conta com a Feira de Economia Criativa, reunindo empreendedores periféricos com produtos autorais, e a exposição “Manda Notícias: do Muro pro Quadro”, que exibe obras de grafiteiros que já passaram pelo projeto de comunicação popular Manda Notícias, que também nasceu no Capão Redondo.

Durante o evento, o artista visual Kaio Vício Tinta fará uma intervenção ao vivo de grafite, conectando arte urbana, território e memória coletiva.

A partir das 18h, a música toma conta do palco com o show de abertura de Damaz & Base Orgânica, que apresentam um especial em homenagem a Tim Maia, com participação da multi-instrumentista Jatobá. Já o show principal, às 19h30, traz toda a potência vocal de Izzy Gordon, que recebe Cocão Avoz e Fino Du Rap para uma noite de celebração da música negra, periférica e de resistência.

O Esquenta CultCom é mais do que uma prévia do festival: é um encontro de gerações, linguagens e expressões da cultura das quebradas, com entrada gratuita e programação para toda a família.

SERVIÇO

Esquenta CultCom

Fábrica de Cultura do Capão Redondo

Endereço: Rua Algard, 82 – Capão Redondo, São Paulo – SP

Data e horário: 19/07 a partir das 15h

Classificação Livre e gratuito

Realização

A Pauta Periférica, idealizadora do CultCom, é uma produtora de conteúdo multimídia popular e periférica do Capão Redondo, que tem o propósito de democratizar as técnicas de comunicação e criar narrativas empáticas para quem vive às margens da cidade. Além do evento, a produtora também é responsável pelo Manda Notícias, veículo de mídia independente que é referência nacional no segmento do jornalismo local, e pelo EduCapão, programa de formação midiática, que permite que jovens periféricos possam aprender técnicas de jornalismo cultural, produção multimídia e tendências de distribuição de conteúdo, com intuito de ampliar o repertório, criar novas perspectivas e ainda fortalecer a comunicação popular, a partir do protagonismo da juventude que vive no território. Para mais informações, solicitação de imagens ou agendamento de entrevista, entre em contato pelo e-mail produtora.pautaperiferica@gmail.com ou pelo WhatsApp (11) 98111-9997